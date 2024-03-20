Японский защитник Такэхиро Томиясу поставил подпись под новым трудовым договором с лондонским «Арсеналом», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Детали сделки не разглашаются, однако, по данным СМИ, контракт рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне азиатский футболист сыграл за «канониров» 20 поединков во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативных паса. Рыночная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

По итогам 28 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 64 балла и находится на первом месте. Подопечные Микеля Артеты в следующем матче встретятся с «Манчестер Сити».