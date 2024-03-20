«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала»

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» нашли усиление в испанском чемпионате. По информации Sport.es, в сферу интересов английских грандов попал нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго.

Позиции южноамериканца могут серьезно пошатнуться после трансфера француза Килиана Мбаппе. В связи с этим Родриго может сменить команду грядущим летом.

Ранее в прессе появилась информация, что в трансфере бразильца также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

23-летний Родриго выступает за «Реал» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

Модрич, Алаба и ещё четыре игрока могут покинуть «Реал»