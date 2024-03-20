Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Правило офсайда могут изменить в 2025 году

20 Марта 2024 • 11:33 Комментировать (1)

Как информирует газета Marca, IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) собирается внести изменения в правила определения положения вне игры.

Согласно информации испанских журналистов, по новым правилам офсайд будут фиксировать только в том случае, если футболист нападения опережает последнего футболиста соперника всем телом. Инициатором этого нововведения выступает бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

Испытание правила уже проводится в юношеских турнирах Италии и Швеции. Целесообразность эксперимента будет оценена не раньше февраля следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер офсайд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
20 Марта 2024 в 11:42
я давно про это говорил уже....считать офсайдом, когда извините нос или кое-что еще торчит за спиной последнего защитника - ерунда полная, притом, что часто можно видеть, что по понятным причинам защитник наклонен ОТ своих ворот к чужим, а нападающий К чужим, и его ноги часто бывают до линии офсайда, а из-за этого наклона, часть его тела за защитником и считают офсайд....
тк офсайд был введен по сути для того, чтобы игроки не стояли у чужих ворот за спинами противника, но для этого достаточно "корпус до или после линии офсайда", а не малая часть тела
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб Гюндоган: «Нынешняя «Барселона» не похожа на ту команду, которая была в прошлом» В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу Модрич, Алаба и ещё четыре игрока могут покинуть «Реал»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»
Спортивные новости
Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Вайсфельд оценил шансы Овечкина превзойти рекорд Гретцки в НХЛ МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
12:04 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон: «Я каждую неделю занимаюсь со своим психологом»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Конор Брэдли: «У меня до сих пор идут мурашки по коже, когда надеваю футболку «Ливерпуля»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Правило офсайда могут изменить в 2025 году 1
10:17 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал трёх нападающих для «Арсенала» - известны все имена 3
09:57 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар назвал лучший сезон в своей карьере
08:47 · Англия. Премьер-лига
Холанн может не сыграть с «Арсеналом» - известна причина 2
03:28 · Англия. Премьер-лига
Майну прокомментировал свой первый вызов в сборную Англии
03:12 · Англия. Премьер-лига
Мусиала – лучший игрок топ-5 лиг по средней оценке в последних матчах, Хаверц – четвёртый
02:40 · Англия. Премьер-лига
Дорогостоящий игрок «Манчестер Юнайтед» мечтает выступать за «Реал» слухи
02:12 · Англия. Премьер-лига
Повторная аренда Санчо в «Боруссию» – наиболее вероятный сценарий
01:01 · Англия. Премьер-лига
Директор «Баварии»: «Я не буду звонить Клоппу»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Коуто: «Надеюсь, смогу поиграть под руководством Гвардиолы»
00:44 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо анонсировал громкий летний трансфер «Тоттенхэма»
00:05 · Англия. Премьер-лига
Коуто высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»
19 Марта
23:46 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли идеального конкурента для Хёйлунна слухи
Все новости
Рекомендуем