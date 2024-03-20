Правило офсайда могут изменить в 2025 году

Как информирует газета Marca, IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) собирается внести изменения в правила определения положения вне игры.
Согласно информации испанских журналистов, по новым правилам офсайд будут фиксировать только в том случае, если футболист нападения опережает последнего футболиста соперника всем телом. Инициатором этого нововведения выступает бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.
Испытание правила уже проводится в юношеских турнирах Италии и Швеции. Целесообразность эксперимента будет оценена не раньше февраля следующего года.
тк офсайд был введен по сути для того, чтобы игроки не стояли у чужих ворот за спинами противника, но для этого достаточно "корпус до или после линии офсайда", а не малая часть тела
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