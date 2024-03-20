Артета выбрал трёх нападающих для «Арсенала» - известны все имена

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета намерен усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По данным источника, в сфере интересов испанского тренера находятся три игрока. Речь идет о Викторе Осимхене («Наполи»), Джошуа Зиркзее («Болонья») и Айвене Тони («Брентфорд»). Вполне вероятно, что один из перечисленных нападающих пополнит ряды английского топ-клуба в летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал 64 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты следующий матч проведут против «Манчестер Сити».