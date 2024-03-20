Эден Азар назвал лучший сезон в своей карьере

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар рассказал, какой сезон считает лучшим в своей карьере.
«Мой лучший сезон? Это был второй сезон с Жозе Моуринью в «Челси». Тогда команда стала чемпионом Премьер-лиги и выиграла Кубок лиги. У нас был особенный тренер. Мне тяжело описать чувства после матчей, когда все наши болельщики бы очень счастливы, - передает слова бельгийца Evening Standard.
Напомним, что Азар объявил о завершении игровой карьеры осенью прошлого года. За национальную сборную Бельгии полузащитник сыграл 126 матчей, отметившись 33 голами.
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