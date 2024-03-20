Эден Азар назвал лучший сезон в своей карьере

«Мой лучший сезон? Это был второй сезон с Жозе Моуринью в «Челси». Тогда команда стала чемпионом Премьер-лиги и выиграла Кубок лиги. У нас был особенный тренер. Мне тяжело описать чувства после матчей, когда все наши болельщики бы очень счастливы, - передает слова бельгийца Evening Standard.