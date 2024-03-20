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Холанн может не сыграть с «Арсеналом» - известна причина

20 Марта 2024 • 08:47 Комментировать (2)

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил повреждение в расположении сборной Норвегии. Нападающий досрочно завершил занятие, хромая покинув поле. Об этом рапортует AS.

Таким образом, под большим вопросом участие скандинавского голеадора в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии против лондонского «Арсенала». Встреча лидеров АПЛ состоится на стадионе «Этихад» в воскресенье, 31 марта.

В текущем сезоне Эрлинг является лучшим бомбардиром «горожан». Скандинавский форвард принял участие в 34 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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LMI
20 Марта 2024 в 09:10
Ну и ладно. Надеюсь и де Бруйне не сыграет
ВетерПеремен
20 Марта 2024 в 08:52
Так он и так может только аутсайдерам забивать!)
Во всех решающих матчах с серьезными соперниками, в т.ч. в сборной, это чудо превращается в бесполезный балласт...
Разве что персонально опекающего защитника из команды-соперника отрывает от игры)
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Сегодня, 20 Марта
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