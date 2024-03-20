Холанн может не сыграть с «Арсеналом» - известна причина

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил повреждение в расположении сборной Норвегии. Нападающий досрочно завершил занятие, хромая покинув поле. Об этом рапортует AS.

Таким образом, под большим вопросом участие скандинавского голеадора в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии против лондонского «Арсенала». Встреча лидеров АПЛ состоится на стадионе «Этихад» в воскресенье, 31 марта.

В текущем сезоне Эрлинг является лучшим бомбардиром «горожан». Скандинавский форвард принял участие в 34 поединках, отметившись 29 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.