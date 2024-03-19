В «Вест Хэме» приняли решение по Филлипсу из «Манчестер Сити»

В зимнее трансферное окно полузащитник Кэлвин Филлипс сменил «Манчестер Сити» на «Вест Хэм». Лондонский клуб арендовал 28-летнего футболиста на срок до конца сезона.

Согласно информации GiveMeSport, главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес недоволен игрой Филлипса. Шотландец против сохранения хавбека в команде, поэтому, скорее всего, Кэлвин вернётся в «Манчестер Сити».

За «Вест Хэм» Кэлвин Филлипс провёл восемь официальных матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Филлипса в 28 миллионов евро.