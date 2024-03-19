18-летний Майну вызван в сборную Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну получил вызов в национальную сборную Англии. Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Стоит сказать, что в изначальном списке сборной Англии 18-летнего Майну не было, но теперь Гарет Саутгейт решил вызвать игрока. В этом сезоне Кобби показал серьёзный прогресс. Он поучаствовал в 20 официальных матчах «Манчестер Юнайтед» и записал в них на свой счёт два гола.

Отметим, что в марте сборная Англии проведёт товарищеские матчи против Бразилии (23 марта) и Бельгии (26 марта). Команда готовится к летнему чемпионату Европы.