Названо условие трансфера де Брёйне в клуб Саудовской Аравии

Полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне слухи давно связывают с переездом в Саудовскую Аравию. Поговаривают, что саудовцы могут попытаться подписать де Брёйне ближайшим летом – за год до истечения действующего контракта бельгийца с «горожанами».

Как стало известно Manchester Evening News, «Манчестер Сити» летом вступит в переговоры по де Брёйне только при одном условии – если сам футболист выразил желание уйти.

В сезоне 2023/2024 Кевин де Брёйне провёл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 голевых передач. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 32-летнего бельгийца в 60 миллионов евро.

Назван игрок, который может заменить де Брёйне в «Манчестер Сити»