«Бавария» включилась в гонку за вратарём из АПЛ

Страж ворот «Арсенала» Аарон Ремсдейл может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. 25-летний футболист может отправиться в другую команду, где бы он получал больше игрового времени.

Как сообщает Fichajes, в гонку за Ремсдейлом включилась «Бавария». Мюнхенцы готовы побороться за подписание этого голкипера с «Челси».

В сезоне 2023/2024 Аарон Ремсдейл провёл 11 матчей, в которых пропустил 12 голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 25 миллионов евро.

Стоит сказать, что основным голкипером «Арсенала» сейчас является Давид Райя.