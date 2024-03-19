В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу

На выходных «Манчестер Юнайтед» по итогам яркого матча (4:3) выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Тем не менее, положение Эрика тен Хага на тренерской скамейке «красных дьяволов» остаётся неопределённым. Новый владелец клуба Джим Рэтклифф не уверен в том, что нидерландец подходит для этого проекта.

Как стало известно Daily Star, Рэтклифф сделал Гарета Саутгейта главным кандидатом на замену тен Хагу. Босс «Юнайтед» всё сильнее уверен в том, что ему удастся переманить Саутгейта, чей контракт по работе со сборной Англии рассчитан до конца года. Футбольная ассоциация Англии хочет поскорее продлить договор, а параллельно Рэтклифф хочет бы как можно скорее получить от Саутгейта ответ.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» при подписании контракта с Саутгейтом придётся заплатить за тренера компенсацию в 800 тысяч фунтов. Кандидатуру этого специалиста поддерживают некоторые легенды и действующие игроки «МЮ».

Главный вопрос в том, захочет ли Саутгейт уходить из сборной Англии в «Манчестер Юнайтед». Специалист тренирует «трёх львов» уже почти восемь лет.