Фернандеш отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Невешу

В последние недели слухи активно связывают 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша с «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш.

«Я не знаю, правдивы ли слухи, связывающие Невеша с «Юнайтед». Но я знаю, что он готов к этому большому прыжку. Он отличный игрок, он выступает за национальную сборную. Именно поэтому за ним гоняются большие клубы», - сказал Фернандеш SportsTvPortugal.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда Эрика тен Хага проведёт 30 марта – против «Брентфорда».

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