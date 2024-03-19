Владелец «Манчестер Юнайтед» ответил, подпишет ли клуб Мбаппе

Джим Рэтклифф, который несколько месяцев назад стал владельцем «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос о возможном трансфере звёздного Килиана Мбаппе.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать Мбаппе предложение. Впрочем, по словам Рэтклиффа, такие трансферы в стратегию клуба не вписываются.

«Я лучше найду следующего Мбаппе, чем потрачу целое состояние на него. Покупать Мбаппе не так уж умно, любой может это понять», - сказал Рэтклифф в подкасте Geraint Thomas Cycling Club.

Ожидается, что ближайшим летом Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал».

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