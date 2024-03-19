Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони: «Я знаю свой потенциал»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о своём выступлении в английской команде.
«Я стараюсь извлекать уроки из каждой критики и таким образом совершенствоваться. Я молча работал, чтобы развиваться и показывать все, на что способен. Я знаю свой потенциал и знаю, почему «Манчестер Юнайтед» купил меня. Я хочу отплатить за все это на поле», - приводит слова Антони журналист Фабрицио Романо в социальной сети.
В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. Его соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2027 года.
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