Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони: «Я знаю свой потенциал»

«Я стараюсь извлекать уроки из каждой критики и таким образом совершенствоваться. Я молча работал, чтобы развиваться и показывать все, на что способен. Я знаю свой потенциал и знаю, почему «Манчестер Юнайтед» купил меня. Я хочу отплатить за все это на поле», - приводит слова Антони журналист Фабрицио Романо в социальной сети.