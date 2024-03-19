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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю

19 Марта 2024 • 11:29 Комментировать

Самая вместительная арена в Английской премьер-лиге «Олд Траффорд», являющаяся домашней ареной «Манчестер Юнайтед», превосходит по количеству зрителей в соседней, из более звёздного «Сити». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о наиболее посещаемых клубах АПЛ.

Городские разборки

Кассовый сбор на «Олд Траффорд» самый богатый. Это и немудрено. Арена «Манчестер Юнайтед» заметно превосходит своих конкурентов. Тем не менее по проценту наполняемости она уступает некоторым их них, но превосходит главного конкурента в своём промышленном городе. «Сити» исторически находился в тени «красных дьяволов», и это, безусловно, отражалось на посещаемости. С приходом новых собственников «горожане» добавили и притянули к себе внимание, но обойти «Юнайтед» по посещаемости им пока не удаётся.

На «Энфилд» дополнительно устанавливают табуретки

На сегодняшний день 54-тысячную арену из Ливерпуля заполняет больше зрителей, чем она может принять, исходя из своих реальных показателей. На каждую игру дополнительно приходит примерно на 200 человек больше, чем количество мест на стадионе, пущенном в эксплуатацию в сентябре 1884 года. Возможно, сработало объявленное расставание летом с главным тренером Юргеном Клоппом. В стране, славящейся своими традициями (и не только футбольными), посещение футбольного поединка в законный выходной – такая же обыденность, как чашка кофе. Зрительского интереса, безусловно, добавило и то, что за последние лет десять АПЛ стала самой богатой и значимой.

После вложений в «Ньюкасл» со стороны инвестиционного фонда Саудовской Аравии повысилась и его посещаемость. «Сорокам» до стопроцентной посещаемости не хватает 183 занятых кресел на своём «Сент-Джеймс Парк». А вот ближе всех к «сотне» (100 % посещаемости) оказался «Вест Хэм».

Наполняемость стадионов команд АПЛ

Клуб
Вместимость стадиона
Кол-во зрителей в сезоне
 Средняя посещаемость 
Процент наполняемости 
«Манчестер Юнайтед» 74 879 1 029 324 73 523 98,18
«Тоттенхэм» 62 850 861 326 61 523 97,88
«Вест Хэм» 62 500 811 588 62 430 99,88
«Арсенал» 60 704 842 978 60 213 99,15
«Манчестер Сити» 55 017 534 634 53 463 97,17
«Ливерпуль» 54 074 760 022 54 287 99,39
«Ньюкасл» 52 338 730 171 52 155 99,65

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Евро-Футбол.Ру,
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