«Барселона» выбрала первого футболиста на продажу

Каталонская «Барселона» продаст некоторых игроков в летнее трансферное окно. По информации портала Todofichajes, первым на продажу будет выставлен бразильский вингер Рафинья. Полузащитник не смог оправдать возложенных на него надежд.

Как отмечают журналисты, Рафинья может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Лидс». В трансфере бразильского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма возможной сделки оценивается в 50 миллионов евро.

27-летний вингер перешел в «Барселону» летом 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2027-го.

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