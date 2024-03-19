Три топ-клуба АПЛ претендуют на Мусиалу

Вингер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала пользуется спросом среди клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Bild.

Источник информирует, что в подписании 21-летнего немца заинтересованы три клуба. Речь идет о лондонском «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». Потенциальные покупатели собираются побороться за футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джамал поучаствовал в 31 поединке, записав на свой счет 12 забитых мячей и семь результативных передач. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 110 миллионов евро. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2026 года.