«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» нацелились на бельгийского полузащитника

Полузащитник нидерландского ПСВ Йохан Бакайоко попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов. Об этом рапортует журналист Патрик Бергер.

Как стало известно источнику, в подписании 20-летнего бельгийского футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль», лондонский «Челси», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Сумма потенциального трансфера может составить 50-60 миллионов евро. Срок действующего контракта Бакайоко с ПСВ рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 40 поединках, записав на свой счет восемь голов и 13 результативных передач.