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Бруну Фернандеш призвал отменить одно правило футбола

18 Марта 2024 • 23:10 Комментировать (1)

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проявил характер и в экстра-тайме вырвал победу над «Ливерпулем» со счётом 4:3. Автором победного гола в конце второго дополнительного тайма стал Амад Диалло. На эмоциях молодой игрок снял футболку и получил жёлтую карточку. Она превратилась в удаление, ведь предупреждение было вторым.

Капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш призывает отменить наказание игроков жёлтой карточкой за снятую футболку после гола.

«Такими моментами нужно наслаждаться. Думаю, это одно из правил футбола, которое нужно изменить. У игрока должна быть возможность отпраздновать гол и насладиться моментом. Разумеется, с проявлением уважения к соперникам», - сказал Фернандеш журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
18 Марта 2024 в 23:12
ну празднуй, кто мешает? только раздеваться зачем? обязательно надо при голе???
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