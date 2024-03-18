«Не сошлись»: Канселу высказался об отношениях с Гвардиолой

Защитник Жоау Канселу высказался о своих отношениях с Хосепом Гвардиолой. Ранее сообщалось, что португалец ушёл из «Манчестер Сити» из-за конфликта с испанским тренером. Сейчас Канселу играет в «Барселоне» на правах аренды.

«Есть вещи, в которых мы не сошлись. Но мы не обязаны соглашаться во всём. Были вещи, с которыми я не был согласен. Или он не был согласен с чем-то, что я сказал, вот и всё. Но у меня нет обиды, я благодарен. Жизнь продолжается, я счастлив в «Барселоне». Надеюсь, что смогу остаться, хотя у клуба есть финансовые трудности», - сказал Канселу каналу RTP.

В сезоне 2023/2024 Жоау Канселу провёл 32 матча. В них португалец забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.