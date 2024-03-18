В последние недели в СМИ встречаются новости о том, что «Ливерпуль» всерьёз хотел бы усилиться Дониэллом Маленом, нидерландским форвардом «Боруссии» из Дортмунда.

Как сообщает Bild, сам нидерландец также не против такого развития событий в будущем. Правда, перед перед дачей согласия на переход он хотел бы знать то, кто точно будет главным тренером «Ливерпуля» после текущего сезона. Ведь действующий наставник мерсисайдцев Юрген Клопп свой пост покинет, о чём стало известно уже довольно давно.

Мален в этом сезоне забил за «шмелей» 13 голов во всех турнирах и оформил два ассиста, вингер – в самом расцвете сил, ему 25 лет.