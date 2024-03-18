«Ноттингем Форест» сделал заявление после снятия с команды четырёх очков за нарушения финансовых правил. «Лесники» выразили разочарование, но поблагодарили независимую комиссию за работу в ускоренном порядке. Клуб отметил, что для целостности соревнования дело важно рассматривать в том сезоне, в котором были предъявлены обвинения.

В то же время «Форест» указывает на подрыв доверия к Премьер-лиге. Клуб недоволен жёсткой позицией лиги, в том числе тем, что АПЛ требовала снятия восьми очков. «Лесники» называют такое возможное наказание непропорциональным нарушениям.

Также «Ноттингем» выразил удивление тем, что АПЛ не учла уникальные обстоятельства клуба и поставила под сомнение бизнес-план, хотя вернувшийся в элиту клуб старался балансировать финансовые ведомости.

Кроме того, «Форест» объяснил некоторые моменты своей деятельности на трансферном рынке. В заявлении клуба нет ничего о возможной подаче апелляции – вероятно, «лесники» приняли наказание.

Из-за снятия четырёх очков «Ноттингем Форест» опустился в зону вылета Премьер-лиги.