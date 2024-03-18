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«Бавария» продаст Киммиха при одном условии – пять суперклубов наготове

18 Марта 2024 • 21:36 Комментировать (1)

«Бавария» готова в летнее трансферное окно расстаться с полузащитником Йозуа Киммихом. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, мюнхенцы могут продать Киммиха при условии поступления подходящего предложения.

Действующий контракт 29-летнего Киммиха рассчитан до середины 2025 года. Конкретных разговоров о пролонгации трудового соглашения пока не было.

Подписать Киммиха может один из пяти суперклубов. В этом списке находятся «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселона». По данным источника, некоторые из клубов уже связались с Йозуа, и тот открыт для переговоров.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» Киммих не перейдёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
18 Марта 2024 в 22:29
а куда перейдёт тоже не отмечается..?))
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