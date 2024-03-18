Игрок «Ливерпуля» не едет в сборную из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес не выступит за сборную Уругвая в марте. Как сообщает в социальных сетях журналист Родри Васкес, Нуньес не поможет национальной команде из-за повреждения, которое он получил в воскресном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Стоит напомнить, что после игры на «Олд Траффорд» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Нуньес ощущает боли в области подколенного сухожилия.

Как известно, «Ливерпуль» проиграл в гостях у «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:4 по итогам экстра-тайма. Команда Клоппа вылетела из национального кубка.