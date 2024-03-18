«Манчестер Сити» держит в голове возможность ухода из команды полузащитника Кевина де Брёйне. «Горожане» рассматривают многих кандидатов на замену бельгийцу, и одним из основных является Алекс Баэна из «Вильярреала». Об этом рассказывает TodoFichajes.

Отмечается, что подписать 22-летнего Баэну «Манчестер Сити» будет не так просто. Действующий контракт игрока с «Вильярреалом» рассчитан до середины 2028 года, и «подводники» будут требовать за Алекса большие деньги. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают хавбека в 25 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Алекс Баэна провёл 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.