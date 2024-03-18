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Назван игрок, который может заменить де Брёйне в «Манчестер Сити» слухи

18 Марта 2024 • 18:56 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» держит в голове возможность ухода из команды полузащитника Кевина де Брёйне. «Горожане» рассматривают многих кандидатов на замену бельгийцу, и одним из основных является Алекс Баэна из «Вильярреала». Об этом рассказывает TodoFichajes.

Отмечается, что подписать 22-летнего Баэну «Манчестер Сити» будет не так просто. Действующий контракт игрока с «Вильярреалом» рассчитан до середины 2028 года, и «подводники» будут требовать за Алекса большие деньги. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают хавбека в 25 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Алекс Баэна провёл 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Сити Кевин де Брёйне Алекс Баэна ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
18 Марта 2024 в 19:21
На сегодняшний день 25 млн за игрока это копейки по сравнению с ценами которые шокируют. В барселоне у Де йонга годовая зарплата почти 25 млн, я не думаю что для шейхов МС это большие деньги..))
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