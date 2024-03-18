Стерлинг принял важное решение по будущему

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг принял важное решение по своему будущему. Как сообщает Evening Standard, 29-летний футболист хочет остаться в команде и убедить критиков в том, что они неправы. Накануне Стерлинга освистывали фанаты «Челси» - футболист не реализовал одиннадцатиметровый удар в кубковом поединке против «Лестера».

Источник отмечает, что Стерлинг готов проигнорировать летние предложения по трансферу, в частности крупные предложения из Саудовской Аравии. Рахим готов и дальше выступать за «Челси».

В сезоне 2023/2024 Стерлинг забил восемь голов и отдал десять голевых передач 36 официальных играх.