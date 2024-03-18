Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ подтвердила снятие очков с «Ноттингем Форест» официально

18 Марта 2024 • 18:22 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Кристал Пэлас
30.03 18:00

На официальном сайте Английской премьер-лиги была размещена информация о снятии четырёх очков с «Ноттингем Форест». Клуб наказали за нарушение финансовых правил, а именно правил по прибыльности и устойчивому развитию.

Теперь у «Ноттингем Форест» не 25 очков в активе, а 21. Как следствие, команда опустилась в зону вылета Премьер-лиги, пропустив вперёд себя «Лутон Таун».

Ранее появлялась информация о том, что «Ноттингем Форест» может подать апелляцию на решение о снятии зачётных баллов. В настоящий момент в стане «лесников» обдумывают такую возможность.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест

Новости по матчу

Сегодня, 18 Марта
16:56
Клуб АПЛ наказали снятием очков 2
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
«Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
18:56 · Англия. Премьер-лига
Назван игрок, который может заменить де Брёйне в «Манчестер Сити» 1 слухи
18:44 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг принял важное решение по будущему
18:22 · Англия. Премьер-лига
АПЛ подтвердила снятие очков с «Ноттингем Форест» официально
18:16 · Англия. Премьер-лига
Назван топ-клуб, лидирующий в борьбе за Субименди
18:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заявил, что отдохнёт от футбола во время паузы на матчи сборных
17:39 · Англия. Премьер-лига
В «Ноттингем Форест» принимают решение по снятию очков
17:16 · Англия. Премьер-лига
Сборная Англии презентовала форму на Евро-2024 фото
17:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» придумал, как нанести ответный удар «Манчестер Юнайтед»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ наказали снятием очков 2
16:51 · Англия. Премьер-лига
Юнгберг: «Арсенал» должен был выиграть Лигу чемпионов в 2006 году» 1
16:24 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Я уверен, что вернусь в «Бенфику»
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока сборной Бразилии слухи
16:13 · Англия. Премьер-лига
Родри: «В конце сезона вы увидите лучшую версию «Манчестер Сити»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш отреагировал на результаты жеребьёвки полуфинала Кубка Англии
15:25 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» определились с будущим Стерлинга
Все новости
Рекомендуем