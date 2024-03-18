На официальном сайте Английской премьер-лиги была размещена информация о снятии четырёх очков с «Ноттингем Форест». Клуб наказали за нарушение финансовых правил, а именно правил по прибыльности и устойчивому развитию.

Теперь у «Ноттингем Форест» не 25 очков в активе, а 21. Как следствие, команда опустилась в зону вылета Премьер-лиги, пропустив вперёд себя «Лутон Таун».

Ранее появлялась информация о том, что «Ноттингем Форест» может подать апелляцию на решение о снятии зачётных баллов. В настоящий момент в стане «лесников» обдумывают такую возможность.