Назван топ-клуб, лидирующий в борьбе за Субименди

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может перейти в более статусный клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato, лидером в борьбе за 25-летнего футболиста является «Арсенал».

В то же время отмечается, что интерес к Субименди проявляют такие клубы, как «Бавария», «Милан» и «Ювентус». В контракте Мартина прописана возможность выкупа за 60 миллионов евро.

Мартин Субименди является воспитанником «Реал Сосьедада». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 42 матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.