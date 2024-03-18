Гвардиола заявил, что отдохнёт от футбола во время паузы на матчи сборных

В третьей декаде марта состоится кем-то очень любимый, а кем-то ненавистный период футбольного сезона, в котором проходят матчи национальных команд. Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, что не собирается смотреть матчи сборных, а проведёт это время отдыхая.

«Смотреть матчи не буду – хочу отдохнуть. Но когда игроки вернутся, будем уже смотреть, кто из них нагрузки выдержит, кто – нет. Я бы хотел, чтобы все они вернулись в полном порядке», - говорит Гвардиола пресс-службе «Манчестер Сити».

«Горожане» делегировали в национальные команды 16 своих игроков. Клуб активно участвует в чемпионской гонке АПЛ, пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Англии.

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