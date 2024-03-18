В «Ноттингем Форест» принимают решение по снятию очков

С «Ноттингем Форест» сняли четыре очка за нарушение финансовых правил. В ближайшее время о наказании для «лесников» Премьер-лига должна объявить официально.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент в «Ноттингем Форест» принимают решение по снятию зачётных баллов. Клуб думает, подавать ли апелляцию на это наказание. «Лесники» оценивают ситуацию со своими юристами.

С учётом снятия очков «Ноттингем Форест» опускается в зону вылета Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 30 марта, - против «Кристал Пэлас» на своём поле.