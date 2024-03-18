Менее трёх месяцев остаётся до старта финального этапа Евро-2024. Сборная Англии, одна из записных команд-фаворитов чемпионата, представила форму на грядущий футбольный форум.

Первый комплект, «домашний» выполнен в традиционных белых цветах для «трёх львов» с синим воротником и красно-синими полосами на рукавах.

Второй комплект выполнен в тёмно-синем цвете, напоминающим отдалённо фиолетовый. Украшают его белые логотипы Английской футбольной ассоциации и технического спонсора комплекта.

Напомним, на Евро англичанам досталась не слишком сложная группа – сыграют они в квартете D против Дании, Сербии и Словении.