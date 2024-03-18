Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» захотели переманить из «Ньюкасла» спортивного директора Дэна Эшуорта. В итоге «сороки» отправили функционера в так называемый «отпуск по садоводству» - Эшуорт отстранён от дел, но по-прежнему имеет контракт.

«Ньюкасл» придумал, как нанести ответный удар «Манчестер Юнайтед». Как сообщает iPaper, «сороки» могут наложить запрет на любые трансферные сделки с «красными дьяволами». В такой ситуации нападающий Александр Исак перейдёт скорее в «Арсенал», нежели в «Манчестер Юнайтед».

В 30 матчах сезона 2023/2024 24-летний Александр Исак записал на свой счёт 16 голов.