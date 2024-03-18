Клуб АПЛ наказали снятием очков

«Ноттингем Форест» получил наказание за нарушение финансовых правил. Как сообщает The Guardian, с «лесников» сняли четыре очка в турнирной таблице чемпионата Англии. В ближайшее время АПЛ должна подтвердить это в своём заявлении.

Ожидается, что «Ноттингем Форест» подаст апелляцию на решение о снятии четырёх зачётных баллов.

Снятие очков приведёт к тому, что «Ноттингем Форест» опустится с 17-го места в турнирной таблице Премьер-лиги на 18-е, то есть в зону вылета.

Ранее в этом сезоне за нарушение финансовых правил 10 очков сняли с «Эвертона». После апелляции мерсисайдцам четыре балла вернули.