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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ наказали снятием очков

18 Марта 2024 • 16:56 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
...
Кристал Пэлас
30.03 18:00

«Ноттингем Форест» получил наказание за нарушение финансовых правил. Как сообщает The Guardian, с «лесников» сняли четыре очка в турнирной таблице чемпионата Англии. В ближайшее время АПЛ должна подтвердить это в своём заявлении.

Ожидается, что «Ноттингем Форест» подаст апелляцию на решение о снятии четырёх зачётных баллов.

Снятие очков приведёт к тому, что «Ноттингем Форест» опустится с 17-го места в турнирной таблице Премьер-лиги на 18-е, то есть в зону вылета.

Ранее в этом сезоне за нарушение финансовых правил 10 очков сняли с «Эвертона». После апелляции мерсисайдцам четыре балла вернули.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест АПЛ

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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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Комментарии (1) Все комментарии
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hrundel
18 Марта 2024 в 17:43
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