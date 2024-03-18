«Манчестер Юнайтед» изучает возможности усиления состава на летнем трансферном рынке. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, «красные дьяволы» нацелились на полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» рассмотрит возможность включения в сделку по Пакета двух игроков – Гарри Магуайра и Скотта Мактоминая.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Лукаса Пакета с «Манчестер Сити». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего бразильца в 65 миллионов евро.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (4:3) и пробился в полуфинал Кубка Англии.