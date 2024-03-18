В «Челси» определились с будущим Стерлинга

В летнее трансферное окно «Челси» придётся избавиться от которых футболистов, чтобы улучшить дела с финансовым фэйр-плей. Учитывая ситуацию, лондонский клуб наверняка продаст вингера Рахима Стерлинга. Об этом рассказывает Football Insider.

Стоит сказать, что 29-летний Стерлинг сталкивается с критикой со стороны фанатов «Челси». В воскресной кубковой игре против «Лестера» (победа лондонцев 4:2) Рахима освистывали после незабитого пенальти.

В сезоне 2023/2024 Рахим Стерлинг провёл 36 официальных матчей. В них вингер забил восемь голов и отдал десять голевых передач на партнёров.

У Стерлинга незабитых пенальти больше, чем забитых