Пирс Морган оскорбил Клоппа

Журналист Пирс Морган отреагировал на разговор главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с представителями СМИ после вылета из Кубка Англии. В четвертьфинале турнира «красные» уступили «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:4.

«Юрген Клопп – неудачник и бесчувственный болван», - оставил сообщение Морган в своих социальных сетях.

Напомним, что во время послематчевой пресс-конференции Клопп немного повздорил с журналистом.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдский коллектив отстает от лидирующего «Арсенала» всего на один балл.