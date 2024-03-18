Игрок «Челси» вызван в сборную Испании

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал в ряды национальной команды нового футболиста. Об этом сообщает пресс-служба «красной фурии».

В расположение сборной прибыл защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья. В составе команды он заменил Хосе Гайю, получившего повреждение в минувший уик-энд.

В марте у сборной Испании запланировано два товарищеских матча. Подопечные де ла Фуэнте сыграют против национальных команд Колумбии и Бразилии.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кукурелья провел десять поединков, в которых получил пять желтых карточек.