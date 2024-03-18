Испанский топ-клуб провёл переговоры по нападающему «Манчестер Юнайтед»

22-летний форвард Мэйсон Гринвуд близок к продолжению карьеры в Мадриде. По информации портала Todofichajes, в подписании англичанина, выступающего в аренде за «Хетафе», заинтересован «Атлетико».

«Матрасники» уже провели переговоры с «Манчестер Юнайтед», который владеет полноценным контрактом игрока. Мадридцы хотят арендовать нападающего с правом выкупа в 2025 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гринвуд провел 24 встречи. На его счету шесть забитых мячей и пять голевых передач.

По итогам 29 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 55 очков и занимает пятое место в таблице.