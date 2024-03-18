Гвардиола высказался о Бернарду Силве

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о португальском полузащитнике команды Бернарду Силве.

«Бернарду все любят, мы хотим, чтобы он остался с нами. Это очень важно для команды», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.

Ранее в прессе сообщалось об интересе каталонской «Барселоны» к звездному полузащитнику.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Бернарду сыграл 24 поединка. На его счету шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

После 28 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 63 балла и занимает третье место в турнирной таблице.