Эмери: Ничья – хороший результат, его нужно принять

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

Напомним, команды разошлись миром, забив друг другу по одному мячу.

- Мы не контролировали игру в первом тайме. Не продвигались вперёд, чтобы навязать свою игру. Во втором тайме мы изменили тактику, после чего у нас появились шансы забить гол, что мы и сделали.

В Премьер-лиге всегда высокий уровень, здесь хорошие исполнители стандартных положений. Но важно не пропускать со стандартов. В целом, думаю, что тактически во втором тайме мы доминировали и навязывали свой футбол. Ничья – хороший результат, его нужно принять, - приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» имеет в своём активе 56 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 44 баллами идёт на седьмой строчке.