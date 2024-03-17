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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: Ничья – хороший результат, его нужно принять

17 Марта 2024 • 22:34 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Астон Вилла

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

Напомним, команды разошлись миром, забив друг другу по одному мячу.

- Мы не контролировали игру в первом тайме. Не продвигались вперёд, чтобы навязать свою игру. Во втором тайме мы изменили тактику, после чего у нас появились шансы забить гол, что мы и сделали.

В Премьер-лиге всегда высокий уровень, здесь хорошие исполнители стандартных положений. Но важно не пропускать со стандартов. В целом, думаю, что тактически во втором тайме мы доминировали и навязывали свой футбол. Ничья – хороший результат, его нужно принять, - приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» имеет в своём активе 56 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 44 баллами идёт на седьмой строчке.


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