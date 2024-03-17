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«Вест Хэм» не смог обыграть «Астон Виллу», арбитр не засчитал 3 гола лондонцев

17 Марта 2024 • 19:06 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Астон Вилла

«Вест Хэм» с «Астон Виллой» сражались в матче 29-го тура Премьер-лиги. Олли Уоткинс в штрафной с разворота пробивал, и голкипер ногой парировал. В контратаке Джаррод Боуэн вывел на удар партнера, и Лукас Пакета не забил из-за рикошета от защитника. Владимир Цоуфал с правого фланга прицельно подал на дальнюю штангу, а Майкл Антонио в падении головой открыл счет. Мохаммед Кудус подобрал мяч и пробил в цель, но была игра рукой с его стороны. Еще один результативный удар при помощи руки, в начале второго тайма Антонио грудью и рукой забил. Остается счет 1:0. Мусса Диаби получил длинный пас в штрафной, там здорово разобрался с обороной и выкатил под голевой удар Николо Дзаньоло - 1:1. На последних секундах после подачи со штрафного мяч застрял у ворот бирмингемцев, и Константинос Мавропанос его затолкал в сетку. Но и здесь отмена - игра рукой у Томаша Соучека была.

1:1 в итоге. «Молотобойцы» идут на седьмом месте, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Вест Хэм1:1Астон Вилла
(1:0) Антонио Майкл29'  
  79'Дзаньоло Николо (1:1)
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирМавропанос Константинос  87'Зума КуртЭмерсон Палмиери 84' (Крессуэлл Аарон ( 84') Альварес Эдсон  83'Соучек ТомашБоуэн ДжарродПакета Лукас 84' (Уорд-Праус Джеймс ( 84') Кудус Мохаммед  86'Антонио Майкл 66' (Джонсон Бен ( 66')
Запасные: Огбонна АнджелоИнгс ДэнниФабьянски ЛукашФиллипс КэлвинАгер НаифЭрти Джордж
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриЛенгле Клеман 46' (Кэш Мэтти ( 46') Торрес Пау IIМорено Алекс 63' (Дзаньоло Николо ( 63'  83') Бэйли ЛеонТилеманс Юри  70'Соарес Дуглас  86'Роджерс Морган 63' (Динь Люка ( 63') Дуран Джон 46' (Диаби Мусса ( 46') Уоткинс Олли
Запасные: Карлос Диего СантосХейден КейнОльсен РобинЧамберс КалумИроэгбунам Тим
17 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Астон Вилла

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16:06
Актуальный прогноз и ставка на матч Вест Хэм — Астон Вилла АПЛ — 17 марта 2024
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