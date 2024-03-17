«Вест Хэм» не смог обыграть «Астон Виллу», арбитр не засчитал 3 гола лондонцев

«Вест Хэм» с «Астон Виллой» сражались в матче 29-го тура Премьер-лиги. Олли Уоткинс в штрафной с разворота пробивал, и голкипер ногой парировал. В контратаке Джаррод Боуэн вывел на удар партнера, и Лукас Пакета не забил из-за рикошета от защитника. Владимир Цоуфал с правого фланга прицельно подал на дальнюю штангу, а Майкл Антонио в падении головой открыл счет. Мохаммед Кудус подобрал мяч и пробил в цель, но была игра рукой с его стороны. Еще один результативный удар при помощи руки, в начале второго тайма Антонио грудью и рукой забил. Остается счет 1:0. Мусса Диаби получил длинный пас в штрафной, там здорово разобрался с обороной и выкатил под голевой удар Николо Дзаньоло - 1:1. На последних секундах после подачи со штрафного мяч застрял у ворот бирмингемцев, и Константинос Мавропанос его затолкал в сетку. Но и здесь отмена - игра рукой у Томаша Соучека была.

1:1 в итоге. «Молотобойцы» идут на седьмом месте, соперник - четвертый.