«Манчестер Юнайтед» будет сложно подписать Тодибо – есть проблема

Защитника «Ницца» Жана-Клера Тодибо слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, французский клуб намерен заблокировать летний переезд 24-летнего футболиста на «Олд Траффорд». Об этом сообщает Football Insider.

После прихода в «Манчестер Юнайтед» нового владельца клуб настроен усиливать состав, но подписать Тодибо, судя по всему, гранду Премьер-лиги будет непросто. «Ницца» не хочет терять защитника.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жана-Клера Тодибо в 35 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт два голевых паса на партнёров.