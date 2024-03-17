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«Манчестер Юнайтед» будет сложно подписать Тодибо – есть проблема

17 Марта 2024 • 16:14 Комментировать

Защитника «Ницца» Жана-Клера Тодибо слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, французский клуб намерен заблокировать летний переезд 24-летнего футболиста на «Олд Траффорд». Об этом сообщает Football Insider.

После прихода в «Манчестер Юнайтед» нового владельца клуб настроен усиливать состав, но подписать Тодибо, судя по всему, гранду Премьер-лиги будет непросто. «Ницца» не хочет терять защитника.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жана-Клера Тодибо в 35 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 25 матчей, в которых записал на свой счёт два голевых паса на партнёров.

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Ницца Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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