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Клопп раскрыл секрет «Ливерпуля»

17 Марта 2024 • 14:29 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскрыл секрет, благодаря которому команда выступает успешно даже с учётом кадровых трудностей.

«Конечно, важна опытная раздевалка, но также и структура, которую мы установили. Она сильно изменилась за сезон. Вы видите, мы не меняем стиль, поэтому ребята знают, что им нужно делать. Кто-то может не играть, но тренируются все одинаково, чтобы, выходя на поле, игрок знал, что делать. Ему не нужно знать ничего нового.

Состав меняется, а игра команды – нет. Мы играем, как хотим. Это очень помогает. Мы делаем это с самого начала сезона, и это очень важно. Мы нашли способ играть не только для основных 11 человек. Вот почему мы действуем довольно стабильно», - сказал Клопп журналистам.

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт матч Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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