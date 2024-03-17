«Манчестер Сити» принял решение по Эдерсону

В «Манчестер Сити» определились с планами относительно основного вратаря команды Эдерсона. Согласно сведениям Daily Star, руководство английского клуба собирается подписать с бразильским голкипером новый трудовой договор.

Напомним, что срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2026 года. По условиям нового контракта существенно увеличится заработная плата южноамериканца.

30-летний голкипер выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Эдерсон провел 27 матчей, в которых пропустил 27 мячей.