Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Эдуард Мор поделился мнением о предстоящей встрече между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках ¼ финала Кубка Англии.

«Нас ждет очень интересная игра. Я не вижу фаворита. Но мне кажется, что игра будет зрелищной, с большим количеством голов», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» состоится в воскресенье, 17 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на страницах Liveresult.ru.