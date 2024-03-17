Моуринью: «Каррагер слишком много говорит для человека, который даже не входит в тысячу лучших защитников в истории»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью отреагировал на слова бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, ранее заявившего, что мерсисайдцам и «Арсеналу» перед заключительной частью сезона необходимо иметь отрыв от «Манчестер Сити» в три-четыре очка для того, чтобы бороться за чемпионство.

«Каррагер слишком много говорит для человека, который даже не входит в тысячу лучших защитников в истории футбола. Как может тот, кто никогда не выигрывал АПЛ, говорить о том, что нужно для победы?» — заявил Моуринью.

Напомним, Каррагер выступал за «Ливерпуль» в период с 1996 по 2013 год. В составе «красных» защитник успел выиграть Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

После 28 туров АПЛ лидерство в турнирной таблице делят «Арсенал» и «Ливерпуль», опережающие третий «Манчестер Сити» на одно очко.