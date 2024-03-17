Важный игрок вернётся в состав «Манчестер Сити» перед битвой с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш будет готов к поединку против лондонского «Арсенала» в Английской премьер-лиге. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Напомним, что 28-летний футболист находился в лазарете с середины прошлого месяца. Джек уже возобновил тренировки и готовится к возвращению на поле.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится 31 марта. После 28 туров чемпионата Англии «горожане» с 63 очками занимают третье место в турнирной таблице, а «канониры» (64) располагаются на первой позиции.