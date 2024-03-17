Лунёв высказался о том, кто сильнее — «Байер» или «Ливерпуль»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв поделился мнением о том, какая команда сильнее — «Байер» или «Ливерпуль».

Напомним, в период с 2021 по 2023 год Лунёв выступал за «Байер», а недавно его нынешняя команда вылетела от леверкузенцев в 1/8 финала Лиги Европы.

«Честно, не смотрел «Ливерпуль» ни в чемпионате, ни в Лиге Европы, поэтому тяжело сказать. По результатам у них всё нормально», — сказал Лунёв в видео на YouTube-канале C&C Show.

Прямо сейчас «Байер» с «Ливерпулем» идут в лидерах чемпионатов Германии и Англии. Отметим, что в текущем розыгрыше Бундеслиги команда из Леверкузена пока не проиграла ни одного матча.