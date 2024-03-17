Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес близок к смене клубной прописки. По сообщениям Todofichajes, стороны не будут продлевать сотрудничество.

В связи с этим опытный испанец может перебраться в Английскую премьер-лигу. Начо готов пополнить ряды бирмингемской «Астон Виллы», которая проявляет к нему интерес. Главный тренер команды Унаи Эмери выступает инициатором приглашения соотечественника в команду.

Напомним, что Фернандес защищает цвета «королевского» клуба с сентября 2012 года. Действующий контракт 34-летнего футболиста истекает в конце июня нынешнего года.