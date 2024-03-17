Кулушевски: «Ибрагимович тренируется как животное»

Шведский полузащитник Деян Кулушевски, выступающий в чемпионате Англии за лондонский «Тоттенхэм», поделился мнением о звездном соотечественнике Златане Ибрагимовиче.
«Златан тренируется по семь часов в день. Ему уже 42 года, а он по-прежнему публикует снимки и видео, на которых занимается как животное. Для чего он продолжает это делать? Никто не знает. Он просто Ибра», - передает слова футболиста The Players Tribune.
Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры летом прошлого года. Последним клубом в карьере нападающего был «Милан». Он также поиграл за «ПСЖ», «Барселону», «Ювентус» и другие команды.
Бан пользователя